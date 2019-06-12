Fransa Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Fransa Avrupa
ve Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian'ın yarın Türkiye
'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Bakan Jean-Yves Le Drian'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
'nun daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Görüşmelerde; Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Avrupa Birliği
üyelik sürecimiz ele alınacaktır" denildi.
- Ankara
Kaynak: DHA
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