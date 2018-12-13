Fransa Dışişleri Bakanlığının Yurt Dışı Seyahat Platformuna Siber Saldırı

Fransa Dışişleri Bakanlığı
, bakanlığa ait yurt dışı seyahat bilgilendirme platformunun siber saldırıya uğradığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ariane adlı yurt dışı seyahat bilgilendirme platformunun siber saldırıya uğradığını ve platforma kayıtlı kişilerin kişisel bilgilerinin çalındığını belirtti.
Açıklamada, çalınan bilgilerin söz konusu kişiler için bir risk oluşturmadığı ifade edildi.
Olayın ardından gerekli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, platformun çalışmaya devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu platformun ne zaman siber saldırıya uğradığı ve kaç kişinin bilgilerinin çalındığıyla ilgili bilgi verilmedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:35