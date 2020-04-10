Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de bulunan 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.

10.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:39
Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de bulunan 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildiğini duyurdu.

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde yeni tip korona virüs tespit edildi. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "50 kişide korona virüs tespit edildi. Hastaneye götürülmek üzere 3 denizci tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

40 mürettebata ise Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı. Uçak gemisinin Fransa'nın liman kenti Loulon'a yol aldığı belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Fransa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Fransa donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'de 50 personelde korona virüs çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Mardin'in tarihi çarşıları düzenleniyor - Haber 16:34: Kumbarasındaki 100 lira ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu - Haber 16:33: Şanlıurfa'da türbeler ziyarete kapatıldı - Haber 16:33: ANKARA Kılıçdaroğlu Biz eskiye de dönmek istemiyoruz-2 - Haber 16:32: Altın Kayısı Sanat Derneği'nden online sanat yarışması - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu - Magazin 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber