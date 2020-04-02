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Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı AB ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.

02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:40
Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krize karşı AB ülkelerine dayanışma çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Avrupa Birliği, Ekonomi, Fransa, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Fransa Ekonomi Bakanından AB ülkelerine dayanışma çağrısı - Ekonomi

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