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Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı

Avrupa'da koronavirüs krizini en fazla yaşayan ülkelerden olan Fransa'da salgın nedeniyle ekonomi yılın ilk üç ayında yüzde 6 geriledi. Bu durum 1945'ten bu yana en kötü performans oldu.

08.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:20

Fransa Merkez Bankası, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılın ilk 3 ayında yüzde 6 gerilediğini açıkladı. Bunun 1945'ten bu yana Fransız ekonomisinin en kötü üç aylık performans olduğu belirtildi.

MART AYININ 2. YARISINDA YÜZDE 32 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mart ayının son 15 gününde ekonomik aktivitelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş yaşandığı kaydedildi. Merkez Bankası, ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerinin GSYH'nin her 15 günde bir yüzde 1,5 gerilemesine neden olacağı tahmininde bulundu.

FRANSA BASINI EKONOMİNİN DURGUNLUĞA GİRDİĞİNİ BELİRTTİ

Fransız basınındaki haberlere göre, bu ekonomik küçülmeyle ülke ekonomik durgunluğa girmiş oldu. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkenin, Kovid-19 nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini belirtmişti.

Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Etiketler: Merkez Bankası, Ekonomi, Fransa, Ekonomi
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