Fransa: Eski Bakan Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü
Fransa'nın eski bakanlarından Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü
29.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:14
Fransa 'nın eski bakanlarından Ermeni asıllı politikacı Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü.
Üç gün önce Twitter hesabından hastalığın kendisine bulaştığını açıklayan 75 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanedeki sağlık çalışanlarına çıkardıkları olağanüstü çalışma dolayısıyla teşekkür etmiş, kendisinin "yorgun" durumunun ise "stabil" olduğunu paylaşmıştı.
Üç gün önce Twitter hesabından hastalığın kendisine bulaştığını açıklayan 75 yaşındaki eski bakan, kaldırıldığı hastanedeki sağlık çalışanlarına çıkardıkları olağanüstü çalışma dolayısıyla teşekkür etmiş, kendisinin "yorgun" durumunun ise "stabil" olduğunu paylaşmıştı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya