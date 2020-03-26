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Fransa Halk Sağlığı Kurumu: Bildirilen Covid-19 vakaları gerçek sayının çok altında

Fransa'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti. Fransa'da vaka sayıları nasıl hesaplanıyor?

26.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:32
Fransa Halk Sağlığı Kurumu: Bildirilen Covid-19 vakaları gerçek sayının çok altında
Fransa 'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti.

Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya

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