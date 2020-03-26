Fransa Halk Sağlığı Kurumu: Bildirilen Covid-19 vakaları gerçek sayının çok altında
Fransa'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti. Fransa'da vaka sayıları nasıl hesaplanıyor?
26.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:32
Fransa 'da sağlık otoritesi, bildirilen Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayılarının gerçek sayının çok daha altında kaldığını kabul etti.
Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.
Fransız Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (SPS), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 vakalarının tümünü tanımlama ve biyolojik teyidin zorluğu nedeniyle sunulan veriler gerçek sayıların altında kalıyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya