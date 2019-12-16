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Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi

Fransa hükümeti, Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu'nun Fiat Chrysler ile birleşmesine onay verdi.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:00

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu, Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı.

DESTEK RESMİLEŞECEK

CITIA.M. sitesinin haberine göre, Fransız hükümeti halihazırda PSA Group'un hisselerinin yüzde 12'sini elinde tutuyor ve Yönetim Kurulu'nda temsil ediliyor. Habere göre, Fransız hükümeti, Salı günü yapılacak PSA Yönetim Kurulu'nun, Ekim ayında açıklanan birleşme anlaşmasındaki küçük değişiklikleri ele alacağı toplantısında Fiat ile birleşme planına desteğini resmileştirecek.

ŞİRKETİN MERKEZİ HOLLANDA OLACAK

PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak Şirket'in genel merkezi Hollanda'da olacak. PSA CEO'su Carlosb Tavares, bu yeni Şirket'in de CEO'su olacak. Fiat Chrysler Başkanı John Elkann da yeni Şirket'in başkanı olarak görev yapacak.

Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi

Bloomberg news, Chrysler, Fiat, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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