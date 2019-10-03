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Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 4 polisin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği Paris Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

03.10.2019 19:15Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 4 polisin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği Paris Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen ve 4 polisin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olay yerini ziyaret etti. Castaner daha sonra saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğüne bir polis memuru tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 erkek 1 de kadın polisin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Emniyette çalışan saldırganın binaya girdikten sonra doğrudan ofisine gittiği, ofisinden aldığı bıçakla aynı ofiste görevli meslektaşlarına saldırmaya başladığı belirtilmişti. 1 kadın memuru hedef alan saldırganın daha sonra yol üzerinde 3 ayrı polis memurunu bıçakladığı da aktarılmıştı.
(İHA)

Süleyman Soylu, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: İHA

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