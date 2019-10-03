Haberler » Güncel » Haber

- Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti

- Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret ettiPARİS - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 4 polisin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği Paris Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

03.10.2019 19:46
- Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti
PARİS - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 4 polisin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği Paris Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen ve 4 polisin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olay yerini ziyaret etti. Castaner daha sonra saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğüne bir polis memuru tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 erkek 1 de kadın polisin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Emniyette çalışan saldırganın binaya girdikten sonra doğrudan ofisine gittiği, ofisinden aldığı bıçakla aynı ofiste görevli meslektaşlarına saldırmaya başladığı belirtilmişti. 1 kadın memuru hedef alan saldırganın daha sonra yol üzerinde 3 ayrı polis memurunu bıçakladığı da aktarılmıştı.
- Fransa İçişleri Bakanı Castaner, saldırı yerini ziyaret etti

Süleyman Soylu, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:55 UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1 (Maç sonucu)
21:50 Soylu: "Dünya'nın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir"
21:47 Zırhlı askeri aracın devrilmesi - Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
21:46 Irak'ta yolsuzlukla suçlanan bin memur görevden alındı
21:44 Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
21:44 Meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı
21:42 Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi