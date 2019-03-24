Fransa İçişleri Bakanı: Sarı Yelekliler Eylemlerinde 233 Kişi Gözaltına Alındı

Kaynak: DHA

– Fransa'da Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri 19'uncu haftada devam ederken, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dünkü protestolarda 233 kişinin gözaltına alındığını ve 107 kişinin de ceza aldığını açıkladı.Geçen yılın Kasım ayında akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında artan vergiler ile kötü yaşam şartlarının da eleştirildiği sarı yelekliler eylemleri devam ediyor. Cumartesi günü yaklaşık 5 bini başkent Paris'te olmak üzere, ülke genelinde toplam 40 bin 500 kişinin eylemlere katıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Castaner, "Önceden onaylı bütün gösteriler normal bir atmosferde gerçekleşti" dedi.Sarı yeleklilerin önceki eylemlerini yaptığı Paris'teki Champs Elysees meydanı gösterilere kapatılırken, eylemciler kentin güneyinde yer alan Denfert-Rochereau meydanından kentin en yüksek tepesi olan Sacre Coeur Basilica'ya yürüdü. Paris'teki eylemcilerin bir kısmı bazı bölgelerde polisle çatışırken, polisin biber gazı kullandığı belirtildi. Söz konusu çatışmalarda kalp krizi geçiren bir polisin ise olay yerinde ilk yardım aldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Castaner, polis görevlilerinin dünkü eylemelerde "mobilite" ve "hızlı müdahale" yöntemlerini kullanarak oluşan kalabalığı dağıttığını ve bunun olumlu sonuçlar oluşturduğunu söyledi.Paris'teki eylemlerin yanında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nice kentinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleşecek görüşme öncesi bölgede eylemler yasaklanırken, yasağı görmezden gelen onlarca eylemci sokaklara çıktı. Birkaç eylemci grubunun polisle çatıştığı ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Eylemlerden görüntüler