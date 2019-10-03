Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Türkiye'ye yapacağı ziyareti Paris'teki saldırı nedeniyle erteledi.
Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
FRANSIZ BAKAN TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile saldırı nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelediği öğrenilen İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.