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Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen 4 polisin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner Türkiye'ye yapacağı ziyareti erteledi.

03.10.2019 17:37Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Türkiye'ye yapacağı ziyareti Paris'teki saldırı nedeniyle erteledi.

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

FRANSIZ BAKAN TÜRKİYE ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile saldırı nedeniyle Türkiye ziyaretini ertelediği öğrenilen İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.


Süleyman Soylu, Türkiye, Fransa, Dünya

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