Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fransa İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde Kovid-19 tespit edildi

Fransa'da İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
Fransa İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde Kovid-19 tespit edildi
Fransa 'da İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, 300 bin kişinin çalıştığı Bakanlıkta, 1400 memurun Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Ülke genelinde 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırmayı ihlal eden 568 binden fazla kişiye para cezası verildiğini ifade eden Castaner, Bakanlık olarak 40 milyon maske siparişi verdiklerini kaydetti.
Castaner, 13 Mart'tan itibaren polislere bir milyondan fazla maske dağıltıldığını söyledi.
Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 869'a, vaka sayısı ise 112 bin 950'ye yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor Haberler
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Haberler ›› Güncel ››Fransa İçişleri Bakanlığının 1400 personelinde Kovid-19 tespit edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Çorlu'da belediye girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Haber 16:40: Mersin'de yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu - Haber 16:40: Fas'ta koronavirüs nedeniyle değişen alışkanlıklar kalıcı olacak mı? - Haber 16:39: Kamplarda korona virüs tedbirleri - Haber 16:39: Altıeylül Belediyesi maske üretiyor - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler