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Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan İsrail'e kınama

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, İsrail hükümetinin Kudüs'ün güney bölgesinde, Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.

23.07.2019 18:44 Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya'dan İsrail'e kınama
Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, İsrail hükümetinin Kudüs'ün güney bölgesinde, Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.

Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya, Filistin için ortak bir bildiri yayımladı. Yapılan ortan açıklamada, "Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere, İsrail'in, Filistinlilerin Kudüs'ün güneyindeki Wadi al Hummus bölgesinde bulunan evlerini yıkmasını ağır bir şekilde kınamaktadır. Filistinlilere ait mülklerin İsrail hükümeti tarafından yıkılmasının devam ediyor olması sebebi ile ciddi endişelerimiz var" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail hükümetinin bu davranışının uluslararası yasalara aykırı olduğu vurgulandı. - PARİS

İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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