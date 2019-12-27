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Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.

27.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:12 Fransa, İran'da tutuklu Fransız akademisyenler hakkında İran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı
, 'da 6 aydır tutuklu bulunan iki Fransız akademisyenin serbest bırakılmasını istedi. Üniversite araştırmacılarının 'daki bir hapishanede tutukluluğunun "kabul edilemez" olduğunu belirten Fransız hükümeti, İran'ın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açlık grevine başlayan Fariba Adelkhah'ın durumu hakkındaki derin endişemizi büyükelçiye ilettik ve şu ana kadar kendisine tanınmayan konsolosluk görevlileri ile görüşme hakkının verilmesini tekrar talep ettik." denildi.
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Tahran, Fransa, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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