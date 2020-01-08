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Fransa, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.

08.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:40Fransa, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'ın 'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.
Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, önceliğin tansiyonu düşürmeye ve şiddeti sonlandırmaya verilmesi gerektiğini belirtti.
Fransa'nın tansiyonu düşürmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Le Drian, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini kınadı.
İtidal çağrısı yapmak üzere tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirten Le Drian, ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon bünyesindeki ortaklarıyla dayanışma içerisinde bulunduğunu vurguladı.
Fransız Bakan, Irak'ın egemenliğine saygı gösterilerek DEAŞ'a karşı mücadelenin önemine işaret etti.
İran saldırısı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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