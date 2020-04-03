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Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu

İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gönderilecek yüz maskelerine el koydu
İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi.
İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.
"Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket"
Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, "Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket." ifadelerini kullandı.
Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.
Öte yandan Huffington Post'un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Almanya'nın el koyduğu belirtilmişti.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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