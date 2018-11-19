Fransa, Kaşıkçı Cinayetine İlişkin Yaptırım Uygulayacak

Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian, Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." dedi.
Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.
Le Drian, bu konuda Almanya
ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.
Cemal Kaşıkçı,Dışişleri Bakanı,Jean Yves Le Drian,Fransa
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:41