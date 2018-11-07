Fransa Katolik Kilisesi Pedofili Olaylarını Araştıracak

07 Kasım 2018 Çarşamba 23:10



07 Kasım 2018 Çarşamba 23:10

Fransa Piskoposlar Konferansı, Katolik Kilisesindeki pedofili olaylarını araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kurulacağını duyurdu.Lourdes kentinde toplanan Fransa Piskoposları Genel Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yılki toplantıda Katolik Kilisesinde meydana gelen cinsel istismar olaylarının ele alındığı belirtildi.3 Kasım tarihinden itibaren devam eden Genel Kurulda taciz ve tecavüz kurbanlarının görüşlerinin dinlendiği kaydedilen açıklamada, "1950'den beri Katolik Kilisesinde küçüklere yönelik cinsel istismarları aydınlığa kavuşturmak için bağımsız bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, komisyonun çalışma şekli ve üyelerinin gelecek günlerde belirleneceği aktarılarak, 18 ay ila 2 yıl süreyle araştırma yapacak komisyonun detaylı bir rapor hazırlayacağı kaydedildi.Kiliselerde cinsel istismarın önüne geçmek amacıyla kurbanlarla yakın temasın ve iş birliğinin sağlanacağı belirtilen açıklamada, şüpheli yerlerde ve hassas alanlarda istismarı önlemek amacıyla kampanyalar ve uyarıcı etkinliklerin yapılacağı bildirildi.Piskoposlar Konferansı ayrıca, pedofili kurbanlarına yönelik maddi yardımlarda bulunma kararı alındığını da duyurdu.