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BBC

Fransa kıyılarına 763 kilo kokain vurdu

Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarına son günlerde plastik paketler içinde, piyasa değeri 60 milyon Euroyu aşabilecek 750 kilodan fazla kokain vurduğu ve kokainin büyük çoğunluğunun yüzde 83 saflık seviyesinde olduğu açıklandı.

11.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:30Fransa kıyılarına 763 kilo kokain vurdu

'nın Atlas Okyanusu kıyılarına son günlerde plastik paketler içinde 750 kilodan fazla kokain vurduğu ve kokainin büyük çoğunluğunun yüzde 83 saflık seviyesinde olduğu açıklandı.

Uyuşturucu paketleri, Atlas Okyanusu kıyısının en güney uçundaki Landes'ten, ülkenin kueyindeki Nantes kentinin batısındaki kıyılara kadar geniş bir alanda bulundu.

Ele geçirilen paketleri toplayan Breton bölgesindeki savcılar, paketlerin nereden geldiğini henüz bilmediklerini açıkladı.

Bordeaux yakınlarındaki Gironde'da bazı kıyılar girişe kapatılırken, halka uyuşturucuları kesinlikle almamaları uyarısında bulunuldu.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 60 milyon Euroyu bulabileceği kaydedildi.

Breton bölgesinin başkenti Rennes'teki savcılık bürürosundan yapılan açıklamada "Bulunan tüm uyuşturucular dokunulmadan derhal jandarmaya bildirilmeli" denildi.

Kokain gibi yasadışı maddeleri taşımak, Fransa'da 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Rennes Savcısı Phillipe Astruc, kıyılarda bulunan 763 kilo kokainin "büyük olasılıkla Güney Amerika'dan geldiğini ve piyasa değerinin çok büyük olduğunu" söyledi.

Polis ayrıca, kokainin çok saf olmasının, maddeyle temas edebilecek herkes için bir sağlık riski olabileceği uyarısında bulundu.

Savcıların, soruşturmada ABD'li ve Avrupalı güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı da kaydedildi.


Atlas Okyanusu, Fransa, Dünya
BBC


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