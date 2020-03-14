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Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti

Koronavirüs: Fransa ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti

14.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:18
Fransa koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesini 3'e yükseltti
Fransız Sağlık Bakanı Jerome Salomon Fransa 'da koronavirüs nedeniyle alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiğini açıkladı. Söz konusu duyuru ülkede salgın nedeniyle ölü sayısının 91'e çıkmasının ardından geldi.

Başbakan Edouard Philippe de cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren bazı yerlerin ziyaretçilere kapatılacağını duyurdu. Eczaneler, marketler, benzin istasyonları, bankalar açık kalmaya devam edecek.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Dünya

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