Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi - Haberler

Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi

Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi

20.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:13
Fransa: Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi dışarı çıkma yasağından dolayı evsizlere ceza kesildi
Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa 'da evsizlere polisin ceza kestiği ileri sürüldü.

Ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Fransa, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Haberler
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Loading