Fransa koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketleri devletleştirilecek
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi
18.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüsü yüzünden mali sıkıntıya düşecek büyük şirketlerin gerektiği takdirde devletleştirilebileceğini söyledi.
Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız." dedi .
Fransız bakan, basına yaptığı açıklamada, ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Ülkenin sanayi mirasını koruyacağız." dedi .
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Bruno Le Maire, Ekonomi, Fransa, Dünya
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