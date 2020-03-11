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Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli

Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli

11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Fransa Lig Kupası finaline koronavirüs engeli
Fransa Lig Kupası finali, yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle ertelendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 4 Nisan'da oynanması planlanan final maçının, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Paris Saint Germain, Futbol, Fransa, Dünya

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