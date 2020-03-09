Fransa Ligue 1'e 1000 seyirci sınırlaması getirildi!
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar en fazla 1000 seyirci alınacağını duyurdu.
09.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:42
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar en fazla 1000 seyirci alınacağını duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fransız hükümeti de bir karar aldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar 1000 seyirci kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Bilindiği üzere Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. - İSTANBUL
Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan korona virüsü spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fransız hükümeti de bir karar aldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, korona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1'deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar 1000 seyirci kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Bilindiği üzere Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Fransa, Spor
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