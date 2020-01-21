Haberler » Ekonomi » Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor - Ekonomi

Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Paris ve Washington arasında dijital şirketlerin vergilendirilmesine yönelik görüşmelerin "zorlu" seyrinin devam ettiğini söyledi.

21.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:17Fransa Maliye Bakanı: Dijital vergi görüşmeleri zorlu görünümünü koruyor

Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Washington arasında dijital şirketlerin vergilendirilmesine yönelik görüşmelerin "zorlu" seyrinin devam ettiğini söyledi.

Le Maire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trumo arasında varılan ateşkesi "iyi bir başlangıç noktası" olarak tanımlarken, iki ülkenin dijital eylemlerin nasıl vergilendirileceği konusunda uzlaşması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü Macron, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Trump ile dijital vergiler konusunda "harika bir görüşme" yaptığı söylemiş ve "Tarifelerin artmasını engellemek için iyi bir anlaşma üzerinde çalışacağız" yorumunu yapmıştı.

Dijital vergilendirme konusu belirsizliğini korurken, ABD'li teknoloji şirketi Facebook 2020'de Londra'da bin kişilik istihdam oluşturacağını açıkladı. Şirketin Londra'da WhatsApp ve Workplace hizmetlerinin geliştirilmesinin yanında yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi alanlarında teknoloji odaklı pozisyonlar açacağı belirtildi.



Bruno Le Maire, Fransa, Paris, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı
16:38  Deri sektörü İzmir'deki fuarda buluştu
16:38  Erzurum Ticaret Borsası
16:29  Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı
16:28  Edirne Ticaret Borsası
21.01.2020 16:43:55