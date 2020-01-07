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Fransa Maliye Bakanı Maire: "Ghosn Herkes gibi adaletle yüzleşmeli"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yasalara tabi olan herkes gibi adaletle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

07.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:27 Fransa Maliye Bakanı Maire:
Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un yasalara tabi olan herkes gibi adaletle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Japonya ve dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çeken Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn hakkında, vatandaşı olduğu Fransa hükümetinden açıklama geldi. Bir radyo programında konuşan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Ghosn'un yasalara tabi olan herkes gibi adaletle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Fransız hükümetinin Hollanda'daki Renault-Nissan ortak şirketi ile ilgili 11 milyon euroluk şüpheli masraflar hakkında soruşturma başlatmaya hazır olduğunu kaydeden Le Maire, müfettişlerin Nissan hissedarlarından gelecek yeşil ışığı beklediğini de sözlerine ekledi. Le Maire, Ghosn'un hangi ülkede yargılanacağının ise Japonya ve Lübnan kamu otoritelerine bağlı olduğunu ifade etti.

İlk açıklaması değil

Ghosn'un finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından 20 Kasım 2018'de açıklama yapan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemiş, Ghosn Renault'daki görevinden geçen sene ocak ayında istifa etmişti. Fransız vatandaşlığı da bulunan Ghosn, yolsuzluk soruşturması öncesinde Nissan, Renault ve Mitsubishi ittifakının başındaki isimdi. - TOKYO

Bruno Le Maire, Nissan, Fransa, Politika

Kaynak: İHA

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