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Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'

Fransa Meclisi’nde NATO tartışmasında Suriye politikası yüzünden Türkiye sert eleştirilere hedef oldu Fransa Meclisi Genel Kurulu’nda Makedonya’nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında Türkiye, Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.

21.11.2019 18:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:49Fransa Meclisi'nde Türkiye tartışması: 'NATO kesinlikle hasta', 'Müttefikimiz Kürtleri bombalıyor'
Meclisi Genel Kurulu'nda Makedonya'nın NATO üyeliğiyle ile ilgili tartışma sırasında , 'nin kuzeyine yönelik operasyonu yüzünden sert eleştirilere hedef oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı bir açıklamada, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demesi ile başlayan tartışmayı gündeme getiren Fransız milletvekilleri ABD ve Avrupalı ittifak üyeleri arasında ciddi koordinasyon eksikliği olduğu yorumlarını yaparken, konuşmacıların önemli bir kısmı Türkiye'nin Suriye operasyonunu eleştirdi.
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Türkiye, Suriye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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