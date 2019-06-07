Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da

Fransa
Milli Futbol
Takımı, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı
ile oynayacağı maç için Konya
'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı
'na gelen kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Takımı karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps
, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Fransa, toplantıdan sonra statta basına kapalı antrenman yapacak.
Kaynak: AA
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