21.05.2019 16:22
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Fransa Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Fransa'nın EURO 2020 Elemelerinde Türkiye ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroya şu isimler çağrıldı.

KALECİ: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille)

DEFANS: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid)

ORTA SAHA: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham)

FORVET: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

Fransa Milli Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı Türkiye, Avrupa, Futbol, Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
AHMEDO: GS MİLLİ TAKIMI
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ALİ: 5 ÇEKERİZ FRANSAYA
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BYMACHO: Ana tam bir fransız kadrosu olmuş, ülkemde oynayan 1 tane fransız yok, aslında hepsi fransız am neden böyle oldu acaba
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RUHI-BJK: Hiç GS''li yok . hayret
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STALLİNGARDLI: BAKIN HİÇ PARA KAYBINA GEREK YOK DİREK 3-0 MAĞLUP OLALIM İYİ
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