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Fransa milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

03.10.2019 17:02Fransa milli takımı'nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, 11 Ekim 2019 Cuma günü Reykjavik'te İzlanda ile ardından da 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 21.45'te Saint-Denis'teki Stade de France'ta Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da, aday kadro açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (D.Marsilya), Alphonse Areola (Real Madrid)
Defans: Lucas Hernandez (Bayern Münih), Lucas Digne (Everton), Raphaël Varane (Real Madrid), Clément Lenglet (FC Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Chelsea), Léo Dubois (O.Lyon), Benjamin Pavard (Bayern Münih)
Orta saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Blaise Matuidi (PSG), Corentin Tolisso (Bayern Münih)
Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan Ikoné (Lille), Thomas Lemar (Atlético Madrid)



Avrupa, Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

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