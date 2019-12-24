Haberler » Dünya » Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı - Haberler
BBC

Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı

Yaşlı bir kadının mutfağındaki elektrikli ocağın üzerinde asılı tablonun, Rönesans öncesi dönemin ressamlarından Cimabue'ye ait olduğu ortaya çıktı.

24.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:40 Fransa, mutfakta bulunan 13. yüzyıldan kalma Cimabue tablosunun ülke dışına satışını yasakladı

'da yaşlı bir kadının mutfağındaki elektrikli ocağın üzerinde asılı tablonun, 13. yüzyılda yaşayan Rönesans öncesi dönemin essamlarından, Cenni di Pepo adıyla da bilinen Cimabue'ye ait olduğunun anlaşılması sanat dünyasını sarstı. Fransa hükümeti tablonun ülke dışına çıkışını yasakladı.

30 aylık yasak süresince "ulusal hazine" olduğuna karar verilen tabloyu satın almak için para bulunacak.

Geçen Eylül ayında bulunan tablo, açık artırmada 27 milyon dolara satılmıştı.

'İsa'yla Alay' nasıl bulundu?

20,3 santimetreye 28,5 santimetre ölçülerindeki "İsa'yla Alay" adlı küçük eser, bir mezatçının 'in 90 kilometre kuzeyindeki Compiegne'deki evine yaptığı ziyaret sırasında fark edildi.

Kadın 90'lı yaşlarındaydı ve bir huzurevine taşınmıştı.

Evin boşaltılması için de eşyaların envanteri yapılıyordu.

Mezatçı Philomène Wolf tabloyu, açık plan mutfaktaki elektrik ocağının üzerinde, oturma odasına uzanan duvarda buldu. Ev satılmıştı.

Wolf Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Eşyayı düzenlemek ve boşaltmak için bir haftam vardı. Programımda boşluk yaratmak zorunda kaldım. Yoksa hepsi çöpe gidecekti" dedi.

Paris'teki uzmanların Cimabue'ye ait olduğunu doğruladığı tablo açık artırmayla satışa sunuldu.

Alıcının kimliği açıklanmasa da, ABD'de yaşayan, İtalyan Rönesansı'nda uzmanlaşan iki Şilili koleksiyoncu olduğu sanılıyor.

Cimabue tablosu neden önemli?

Cimabue daha resmi Bizans tarzına kıyasla, insanları daha gerçekçi resmeden ilk İtalyan ressamlarından biriydi.

Floransa ve Roma'da fresk ressamı olarak bilinen sanatçı, Floransa'da Rönesans'ın başlangıcının işaretini verdi ve 14. yüzyılın büyük Floransalı ressamı Giotto'nun hocası olduğu düşünülüyor.

"İsa'yla Alay", "Adanmışlığın Diptiki" olarak bilinen, 1280'li yıllarda yaptığı çalışmasından geriye kalan üç tablodan biri. Diğer tablolardan biri New York'ta, diğeri de Londra'da sergileniyor.


Fransa, Paris, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

20:39   Belarus'tan Rusya'ya: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar - Haberler
20:39   İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Haberler
20:29   Adana'da sele kapılan otomobilde bulunan 5 kişi kurtarıldı - Haberler
20:26   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu bir devlet projesidir, belediye projesi değil" - Haberler
20:24   Kalın: İdlib'de saldırıların durmasını ve bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz - Haberler
20:23   Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi! - Haberler
19:51   Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü - Haberler
18:41   Son dakika: Adana'da 5 ilçede okullar tatil edildi - Haberler
18:18   ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor - Haberler
18:09   Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik - Haberler
24.12.2019 20:42:06