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Fransa niçin Mali'de savaşıyor?: 'Sömürge ruhu' ve militanlarla mücadele

Mali'de meydana gelen helikopter kazasında 13 Fransız askerin hayatını kaybetmesinin ardından Fransa’nın Mali’deki varlığı tekrar gündeme geldi.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26Fransa niçin Mali'de savaşıyor?: 'Sömürge ruhu' ve militanlarla mücadele
Mali'de meydana gelen helikopter kazasında 13 Fransız askerin hayatını kaybetmesinin ardından 'nın bu ülkedeki varlığı tekrar gündeme geldi.

Fransa'nın Ocak 2013'ten bu yana Mali'de görev yapan 5 bine yakın askeri olduğu biliniyor. Özellikle Sahel bölgesinde (Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad, Sudan, Eritre) Birleşmiş Milletlerin (BM) de yaklaşık 10 bin barış gücü askeri bulunmasına rağmen, etnik çatışmalar, isyanlar ve terör faaliyetleri ile mücadelede maliyeti yüksek operasyonların başarısızlığı nedeniyle bu bölgede Fransız ordusu daha etkin bir görev üstlendi.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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