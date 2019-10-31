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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

31.10.2019 20:08Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fransız Parlamentosu'nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı Türkiye'nin tepkisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'e iletildi.
Dışişleri Bakanlığı, daha önce bir yazılı açıklama ile Fransa'nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararı şiddetle kınayarak ve reddederek, "Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığının gayet iyi anlaşıldığı"nı bildirmişti.
Sembolik tasarıya 121 evet
Fransa Ulusal Meclisi dün, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan sembolik karar tasarısını 121 "evet" oyuyla kabul etmişti.
Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istenen ve "Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın, DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riskini artırdığı iddia edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

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