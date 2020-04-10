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Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi

Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün 50 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:38
Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi
Fransa 'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ün 50 personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği belirtildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda bulunan gemideki 66 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 50'sinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, vakaların durumunun ağır olmadığı ifade edilerek gemideki 3 kişinin tedbir amacıyla Portekiz üzerinden Fransa'nın Toulon kentine gönderildiği belirtildi.
Bakanlıktan iki gün önce yapılan açıklamada, Atlantik'teki uçak gemisinin Kovid-19 şüphesiyle 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Atlantik Okyanusu, Fransa, Güncel
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