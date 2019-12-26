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Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı

Fransa'nın Besançon kentinin Planoise bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

26.12.2019 01:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:22

'nın doğusundaki Besançon kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

L'Est Républicain gazetesine göre, bölge sakinleri tarafından yaklaşık 30 el silah sesi duyuldu. Olay yerine acil servislerin geldiğini belirten gazete, en az 3 kişinin yaralandığını, birinin ise durumunun ağır olduğunu bildirdi.

OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fransa'nın Besancon şehrindeki Planoise bölgesinde yaklaşık 30 el silah sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre biri ağır olmak üzere en az üç kişinin yaralandığı saldırı, otomatik tüfekli maskeli kişiler tarafından gerçekleştirdi.

HAVAİ FİŞEK SANILDI

Yaşananlara dair paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların havai fişeklerle Noel'i kutladığını sandım" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı

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