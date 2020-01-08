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Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor

Fransa'nın modern tarihindeki en uzun grevler 34'üncü gününü tamamlarken emeklilik reformu için taraflar uzlaşmaya varamadı. Başbakan Edouard Philippe, reformun geri çekilmeyeceği vurgusunu yaparken, hem hükümetin hem de sendikaların "biraz kımıldaması gerektiğini" söyledi

08.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:01Fransa'nın 'en uzun' grevleri benzini de vurdu: Taraflar uzlaşamıyor
'nın modern tarihindeki en uzun grevler 34'üncü gününü tamamlarken emeklilik reformu için taraflar uzlaşmaya varamadı. Başbakan Edouard Philippe, reformun geri çekilmeyeceği vurgusunu yaparken, hem hükümetin hem de sendikaların "biraz kımıldaması gerektiğini" söyledi.

Ülke genelindeki ve başkent 'teki ulaşımı felç eden grevler, petrole de yansıdı. Ülkenin en büyük işçi sendikalarından CGT, petrol nakliyatının da engellenmesi çağrısında bulundu. Hükümet ülkedeki 8 petrol rafinerisinden 5'inin "geçici teslimat sıkıntısı" çektiğini açıkladı.
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Edouard Philippe, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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