Fransa'nın en zengin işadamı salgın yüzünden bir haftada 14 milyar dolar kaybetti
Fransa’nın en zengin işadamı salgın yüzünden bir haftada 14 milyar dolar kaybetti
15.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:31
Fransa 'nın en zengin işadamı olarak bilinen Bernard Arnault'nun, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını yüzünden bir haftada 14 milyar dolar kaybettiği tahmin ediliyor.
Dünya borsalarında geçen hafta hisselerin adeta çakılmasıyla dünyanın önde gelen zenginleri arasında yer alan Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimlerin de para kayıplarının milyar dolarlarla ölçüldüğü belirtiliyor.
Dünya borsalarında geçen hafta hisselerin adeta çakılmasıyla dünyanın önde gelen zenginleri arasında yer alan Jeff Bezos ve Bill Gates gibi isimlerin de para kayıplarının milyar dolarlarla ölçüldüğü belirtiliyor.
Kaynak: Euronews.com
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