Fransa'nın Lyon kentinde patlama: En az 13 kişi yaralandı

Fransa'nın Lyon kentinde en az 13 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili olarak Fransız polisinin bir şüphelinin peşinde olduğu bildiriliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, patlamayı 'saldırı' olarak niteledi ve "yaralılara acil şifa diliyorum" dedi.

Lyon ikinci bölge belediye başkanı olan Denis Broliquier, patlamanın, "güvenlik kamerasınca tespit edilen bir kişinin bavulu fırın önüne bırakması sonrası gerçekleştiğini söyledi.

Victor Hugo sokağında yerel saat ile 17: 30 sıralarında meydana gelen patlamada yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor.

Paris'teki anti-terör savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Reuters haber ajansına konuşan polis yetkilileri, Güvenlik kamerasınca kaydedilen şüphelinin, bisikletle olay yerine geldiği ve yüzünün kısmen maskeli olduğunu kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan bir güvenlik birimi yetkilisi de, şüpheli kişinin 30'lu yaşlarında olduğunu söyledi.

Sekiz yaşında bir kız yaralı

Bölgenin belediye başkanı olan Denis Broliquier, patlamada sekiz yaşında bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı.

Broliquier, "Patlayıcı bir düzenek kullanıldığına eminiz" dedi.

Görgün tanığı olan 17 yaşındaki Eva isimli bir genç, "patlamayı araba kazası sandığını ancak sonrasında yakınında elektrik kabloları ve piller gördüğünü" söyledi.

2015 yılında Fransa'da meydana gelen saldırılarda 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Lyon, 2.3 milyonluk nüsufyla, ülkenin üçüncü büyük şehri konumunda bulunuyor.