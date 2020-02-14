Fransa 'nın Oscar'ları olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan César Akademisi, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin yeni filmini birçok kategoride aday göstermesinin ardından gelen eleştirilerin üzerine istifa etti.

ABD tarafından 13 yaşındaki bir kıza tecavüzle suçlandığı dava yüzünden aranan bir isim olan Polanski'nin yeni filmi "An Officer and a Spy" (J'Accuse) César Akademisi tarafından en çok aday gösterilen yapımlardan biri oldu.

Bunun üzerine Fransa'da akademiyi ve ödülleri boykot çağrıları yapıldı ve yüzlerce sinema sektörü emektarı akademinin reforma gitmesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta yayımlanan bir açık mektupta César Akademisi'nin artık işlemez hale geldiği ve yönetiminin şeffaflık taleplerine uyması gerektiği belirtildi.

Perşembe gecesi akademi tarafından yapılan açıklamada, akademinin oy çokluğuyla, "2019 yılında sinemanın gerçekleşmesini sağlayan kadın ve erkekleri onore etmek ve film festivalinin sadece bir festival olarak kalması için" istifa kararı aldığı belirtildi.

Bu kararın ardından akademinin üyeleri yenilenecek.

Bu ay düzenlenecek törenin ardından yeni bir kurul seçilecek, bu kurul da akademinin nasıl reforme edilmesi gerektiğine karar verecek.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de yaptığı açıklamada akademinin demokratik bir şekilde davranması gerektiğini, şeffaflığa ve çeşitliliğe önem vermesi gerektiğini aktardı.

Yeni filmi adalet ile ilgili

Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken ABD'den kaçmıştı.

Polanski 13 yaşındaki çocukla "yasa dışı şekilde cinsel ilişkiye girdiğini" itiraf etmiş, bu suçlamadan hüküm giymişti.

Polanski o zamandan beri Fransa'da yaşıyor.

86 yaşındaki Fransa'da yaşayan yönetmenin yeni filmi J'Accuse, 19. yüzyılda yanlış yere casuslukla suçlanan Yahudi asıllı Fransız asker Alfred Dreyfus'un davasıyla ilgili.

En az üç kadın 18 yaşından daha küçük oldukları 1970 ve 1980'li yıllarda Polanski tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylemişti.

En son olarak Fransız oyuncu ve eski model Valentine Monnier de Polanski'yi 1975 yılında kendisine tecavüz etmekle suçladı.

Le Parisien gazetesine konuşan Monnier, 18 yaşında olduğu sırada yönetmenin İsviçre'nin Gstaad kasabasında bulunan evinde olayın gerçekleştiğini anlattı.

"Şoke oldum"

Polanski'nin yeni filminin César Akademisi tarafından 12 dalda aday gösterilmesi ise ülkede büyük tepki çekmişti.

Ülkenin feminist organizasyonlarından Osez le Féminisme'in sözcüsü Céline Piques, "400 sinema profesyonelinin Polanski'yi 12 dalda aday göstermesi ve alkışlaması yüzünden şoke uğramış durumdayım, 12 aynı zamanda Polanski'yi tecavüzle suçlayan kadınların sayısı" dedi.

Ülkenin eşitlik bakanı ve eleştirmenler de bu kararı eleştirdi.

César Akademisi ise adaylıkları savunarak "adaylıkların ahlaki değerler üzerinden verilmemesi gerektiğini" söyledi.

2017 yılında da Polanski jüri başkanı olarak seçilmiş, tepkilerin üzerine geri çekilmek zorunda kalmıştı.