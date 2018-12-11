Fransa'da Noel Pazarına Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan önemli meydanlarından biri olan Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

NOEL PAZARINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis kaynakları, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, on kişinin yaralandığını duyurdu.

BÖLGEDE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Fransa İçişleri Bakanlığı, ciddi bir güvenlik hadisesi yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

AKILLARA DEAŞ'IN YAPTIĞI SALDIRILARI GETİRDİ

Noel için kurulan pazar alanı yakınlarında yaşanan silahlı saldırı akıllara DEAŞ'ın Fransa ve Avrupa'da daha önce gerçekleştirdiği saldırıları getirdi. Fransa'da daha önceki DEAŞ saldırılarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.