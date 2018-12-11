11 Aralık 2018, 23:03
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Fransa'da Noel Pazarına Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan pazar alanının yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ciddi bir güvenlik hadisesi yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan önemli meydanlarından biri olan Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

NOEL PAZARINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Fransa'nın Strasbourg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Polis kaynakları, yaylım ateşi şeklinde gerçekleştiği ifade edilen saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, on kişinin yaralandığını duyurdu.

BÖLGEDE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Fransa İçişleri Bakanlığı, ciddi bir güvenlik hadisesi yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

AKILLARA DEAŞ'IN YAPTIĞI SALDIRILARI GETİRDİ

Noel için kurulan pazar alanı yakınlarında yaşanan silahlı saldırı akıllara DEAŞ'ın Fransa ve Avrupa'da daha önce gerçekleştirdiği saldırıları getirdi. Fransa'da daha önceki DEAŞ saldırılarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa
11 Aralık 2018 Salı 23:03



YORUMLAR (22)
GURBETCİ: Endiseliyiz bu olaylardan fransanin kisi
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Yapan Türk çıkmasında
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CCCCC : Biraz akıllı olalım arkadaşlar bu şu anki Fransa'da olan iç karışıklığı başka yere çekmek için kendilerinin düzenlediği saldırı ölenlere yazık oldu
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MATEMATİKÇİ: Müslüman bunu yapmaz. Bunu yapan cahil bir kukla. Yani kan kaybeden batının kuklası. Kan emici hırsız batıya acil kan gerekiyor da ondan kirli oyunlar oynanıyo, bunu hep müslüman davletlerinde görürsün.
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