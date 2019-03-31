Fransa'nın Yeni AB Bakanı Belli Oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, geçtiğimiz günlerde istifa eden Avrupa
İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau'nun yerine Amelie de Montchalin'i atadı.
Fransa'nın Avrupa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmak için görevinden istifa etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Loiseau'nın yerine gelen ismi açıkladı. Macron, ülkenin Avrupa İlişkileri Bakanlığı görevine Amelie de Montchalin'i atadı.
Loiseau, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri için Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) liste başı adayı olarak gösterilmişti. - PARİS
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Kaynak: İHA