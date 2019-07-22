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Fransa: Öğretim üyesinin katil zanlısı Cezayirli sanılıyordu, Türk çıktı

Fransa'da, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası şanpiyonluğu kutlamaları sırasında dövülerek öldürülen Gineli öğretim üyesi Mamoudou Barry'nin Cezayirli taraftarların saldırısına uğradığı sanılıyordu. Ancak Fransa polisi olayla ilgili Türk kökenli bir zanlıyı gözaltına aldı.

22.07.2019 13:52 Fransa: Öğretim üyesinin katil zanlısı Cezayirli sanılıyordu, Türk çıktı
Fransa'da, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kutlamaları sırasında dövülerek öldürülen Gineli öğretim üyesi Mamoudou Barry'nin Cezayirli taraftarların saldırısına uğradığı sanılıyordu. Ancak Fransa polisi olayla ilgili Türk kökenli bir zanlıyı gözaltına aldı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Rouen kentinde pazartesi günü gözaltına alınan katil zanlısı, uyuşturucu maddeyle ilgili suçlardan dolayı polis kaynakları tarafından tanınıyordu. 1990 doğumlu zanlının daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü de kaydedildi.
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Kaynak: Euronews.com
Cezayir, Fransa, Dünya

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