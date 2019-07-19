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Fransa ordusu bilim kurgu yazarlarından ekip kurdu

Fransız hükümeti, gelecekteki tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan bir ekip kurduSavunma İnovasyon Ajansı'nın (DIA) hazırladığı rapor ile Fransız ordusunun, gelecekteki olası tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan ve adına "kırmızı takım" denilen bir...

19.07.2019 21:08 Fransa ordusu bilim kurgu yazarlarından ekip kurdu
Fransız hükümeti, gelecekteki tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan bir ekip kurdu

Savunma İnovasyon Ajansı'nın (DIA) hazırladığı rapor ile Fransız ordusunun, gelecekteki olası tehditleri öngörmek için bilim kurgu yazarlarından oluşan ve adına "kırmızı takım" denilen bir ekip kurduğu kaydedildi. Bu takımın görevi 'bozulma senaryoları önermek' olarak açıklandı. Takımın son derece gizli olan çalışmalarının 'kötü niyetli unsurlara' karşı mücadelede hayati öneme sahip olacağı bildirildi.

Beş bilim kurgu yazarından oluşan ekibin, terör örgütlerinin veya yabancı devletlerin ileri teknolojiyi nasıl kullanabileceğini hayal etmeye çalışacağı kaydedildi. Bilim kurgu fanatiği yazarların Paris'in stratejilerini veya konseptlerini ya da daha tipik askeri stratejistlerine ise odaklanmayacağı belirtildi.

Ekibin daha çok fütüristik senaryolara odaklanacağı kaydedildi. - PARİS
Kaynak: İHA
Paris, Politika

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