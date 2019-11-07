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Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı

Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti.

07.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:38 Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı
Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını tahliye etti.

Paris'in Porte de la Chapelle bölgesindeki göçmen kampı, yerel saatle sabah 05.00'te polis tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Bölge Valisi Michel Cadot de olay yerinde bulundu. Polis bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, trafikteki olası aksamalar nedeniyle sürücüleri uyardı.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, göçmen kampında bin 600 kişinin yaşadığını ve tahliye merkezlerine yerleştirildiklerini söyledi. Hidalgo, Emmanuel Macron hükümetini sokaklarda zor şartlarda yaşayan çok sayıda göçmene yeterli yardımda bulunmamakla suçluyor.

Paris'te son 4 yılda mülteci kamplarında 30 tahliye işlemi gerçekleştirildiği, kısa bir süre sonra göçmenlerin yeniden sokaklara döndüğü belirtildi. - PARİS

Fransa, Polis, Paris, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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