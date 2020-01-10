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Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor

Fransa'da polisin gözaltına almak için müdahale ettiği bir kişinin hayatını kaybetmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı. Polisin gözaltına almak için tartışmalı bir yöntem uyguladığı ve kurbanın nefessiz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.

10.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:06Fransa, polisin 'ölümcül' gözaltı yöntemini tartışıyor
'da polisin gözaltına almak için müdahale ettiği bir kişinin hayatını kaybetmesi, polis şiddetini yeniden gündeme taşıdı. Polisin gözaltına almak için tartışmalı bir yöntem uyguladığı ve kurbanın nefessiz kalmasına neden olduğu ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz hafta Paris'in 15. semtinde meydana geldi. Motosikletli kurye olarak çalışan 42 yaşındaki Cedric Chouviat rutin yol kontrolü yapan polis tarafından durduruldu. Kısa süre içinde Chouviat ile polisler arasında tartışma çıktı. Chouviat polisin tavrını cep telefonuyla kaydetmek istedi ancak sert müdahale ile karşılaştı. Polisler tarafından zorla yere yatırılan Chouviat kelepçelenerek gözaltına alındı. Ancak 5 çocuk babası adamın kalp krizi geçirdiği ve komaya girdiği açıklandı.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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