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Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: "Sayı Çok Daha Fazla"

Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon vatandaşlara açıklanan veriler hakkında korkutucu bazı açıklamalarda bulundu.

'Çok Küçük Bir Kısmı'

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs mevcut durumda 486,702 vaka sayısına ulaştı.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti:
Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon vatandaşlara açıklanan veriler hakkında korkutucu bazı açıklamalarda bulundu.

'Çok Küçük Bir Kısmı'

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs mevcut durumda 486,702 vaka sayısına ulaştı. Uzmanlar, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ederken Fransa Sağlık Bakanı Jerome Salomon açıklanan veriler hakkında önemli bazı detayları paylaştı.

Düzenli olarak açıklanan resmi ölüm sayısı hakkında açıklama yapan Salomon, bu ölümlerin yalnızca hastanedeki ölümleri kapsadığını söyledi.

Sağlık yetkilileri sadece hastanelerde yaşamını yitirenleri sayıyor ve doğrulanmamış koronavirüsü vakalarına otopsi uygulamıyor. Hastanedeki vakalar, genel ölüm oranının çok küçük bir kısmını gösteriyordur.

Bu açıklama paylaşılan ölüm sayılarının aslında yalnızca hastanede ölenleri kapsadığını ve gerçek sayının çok daha yukarıda olabileceğini bizlere gösteriyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Teknoloji

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Haberler ›› Teknoloji ››Fransa Sağlık Bakanı İtiraf Etti: 'Sayı Çok Daha Fazla' - Haberler

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