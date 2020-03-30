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Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf: "Kovid-19 salgını, Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

30.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:24
Fransa Sağlık Bakanı'ndan itiraf:
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Devrilme noktası, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı." ifadesini kullanan Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.
Veran, ülkesinin Kovid-19'a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.
Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nden Avusturya 'ya gittiği belirtildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana 'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta Belçika üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso'da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.
Vagadugu'da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri'nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde kendisinde virüs tespit edildiği ifade edildi.
Ayinlere katılan en az 1000 kişide virüs tespit edilmişti
Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelik Kilisesi'nde 17-21 Şubat'taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.
Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin, ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkat çekilmişti.
Haberde ifadelerine yer verilen kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt, "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı." ifadesini kullanmıştı.
Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue, Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Viyana, Fransa, Güncel
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