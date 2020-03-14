Fransa Sağlık Bakanı uyardı: Anti enflamatuar kullanımı enfeksiyonu daha da kötüleştiriyor
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.
14.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:48
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İbuprofen ilacının alınmasının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.
Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi.
Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : fahrettin koca, Twitter, Fransa, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı