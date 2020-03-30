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Fransa Sağlık Bakanı Veran Covid-19'un Evanjelist kilise ayininden yayıldığını teyit etti

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını teyit etti.

30.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:44
Fransa Sağlık Bakanı Veran Covid-19'un Evanjelist kilise ayininden yayıldığını teyit etti
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Dünya
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